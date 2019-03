ETC À L’OPÉRA GARNIER

L’Opéra Garnier a renouvelé sa régie lumière, et c’est le système de pupitres Eos de la marque ETC qui a été choisi, notamment grâce à ses possibilités de calibration colorimétrique. Au total, quatre consoles ont rejoint le Palais Garnier avec trois Eos Ti (Titanium, la version la plus complète de la gamme), dont deux sont placées en régie et une à l’atelier, et un Gio @5 pour le plateau, dans le cas où un éclairagiste voudrait intervenir sur le plan de feu depuis la scène. Pour compléter l’installation, deux RVI (Remote Video Interface) sont disponibles depuis le plateau. Le tout communique en ETCNet3 (ACN) et la console principale adresse l’ensemble des projecteurs en sACN. ■