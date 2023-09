ETC A3d Scanner

Augment3d Scanner permet aux utilisateurs de créer (et d’importer) des modèles 3D de leur lieu à partir d’un téléphone ou d’une tablette. Un modèle 3D du lieu se réalise en exploitant les outils de réalité augmentée inclus dans les appareils mobiles. Une fois l’application installée, on peut cartographier l’espace, incluant les murs, les portes, les fenêtres, un plan d’étage et même des outils de proscenium. L’appli crée ensuite un modèle sur l’appareil, que l’on peut envoyer via une connexion Wi-Fi à n’importe quelle console ou ordinateur de la famille Eos intégrant Augment3d, ou enregistrer une copie pour une importation ou une utilisation ultérieure dans d’autres logiciels. Disponible sur les App stores iOS et Android.