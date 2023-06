ETC A3d Scanner

Avec des outils comme Augment3d, l’environnement de programmation 3D d’ETC, les outils virtuels jouent un rôle de plus en plus important dans le travail des opérateurs lumière. Mais les délais ou les budgets serrés, peuvent rendre inaccessible le recourt à du matériel de modélisation 3D. L’application Augment3d Scanner d’ETC permet aux utilisateurs de créer (et d’importer) rapidement des modèles 3D de leurs lieux à partir d’un téléphone ou d’une tablette. Ceux-ci sont alors directement prêts à l’emploi sur leurs consoles Eos.

Avec cette application, un modèle 3D du lieu se réalise en quelques touches sur un écran. Conçu pour être utilisé avec la gamme Eos, l’A3d Scanner exploite les outils de réalité augmentée inclus dans les appareils mobiles, pour faire gagner du temps dans la construction d’un espace 3D.

Une fois installé sur le téléphone ou la tablette, on peut explorer les différents outils pour cartographier l’espace. Cela inclue les murs, les portes, les fenêtres, un plan d’étage complet et même des outils de proscenium. Lorsque le plan est terminé, l’application Scanner crée un modèle directement sur l’appareil. On peut alors l’envoyer via une connexion Wi-Fi à n’importe quelle console ou ordinateur de la famille Eos intégrant Augment3d, ou enregistrer une copie pour une importation ou une utilisation ultérieure dans d’autres logiciels.

Avec cette application disponible sur les App stores iOS et Android, démarrer avec la programmation lumière en 3D est plus rapide et beaucoup plus abordable que les solutions précédentes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.etcconnect.com/Products/Consoles/Eos-Consoles/Accessories/Eos-Apps.aspx