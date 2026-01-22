Issu du monde du spectacle, il a exercé comme régisseur lumière puis régisseur général, travaillé sur de nombreux festivals, participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques en France et accompagné pendant plusieurs années la transition LED au Domaine d’O, premier théâtre 100 % LED inauguré en 2013.

Diplômé de l’ISTS et titulaire d’un Master 2, il est également co-auteur, avec l’Agence Culturelle Grand Est, du guide Comprendre et préparer la transition vers la LED.

Il rejoint ETC France en tant que coordinateur de projets terrain.

Contact : 06 58 18 63 56 – nicolas.fandard@etcconnect.com