ETC ARCSYSTEM NAVIS ET F-DRIVE

ArcSystem Navis est une ligne de luminaires à LED qui offre une conception modulaire. F-Drive est un système centralisé de commande et d’alimentation de luminaires à LED intuitif, doté de cartes de sortie personnalisables. Lorsqu’ils sont associés, Navis et F-Drive forment un système à LED complet et adaptable à tout lieu. ■

