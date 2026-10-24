ETC présente l’Arkon, un projecteur automatisé de type beam destiné aux spectacles en intérieur comme en extérieur. Certifié IP54, il délivre 10 500 lumens et intègre quatre rubans LED RVB contrôlables par pixel.

Son moteur LED additif RBL (rouge, bleu, lime) produit un faisceau homogène, sans point chaud, avec des couleurs saturées et des changements instantanés. Côté effets, l’Arkon dispose de huit gobos rotatifs, onze gobos fixes, deux diffuseurs rapides et quatre prismes offrant huit combinaisons.

Les quatre rubans LED RVB intégrés au corps du projecteur, baptisés Arkon Vibes, totalisent 132 pixels pilotables individuellement. Associés à des macros, ils permettent de créer des animations lumineuses et des effets visuels, même lorsque le faisceau principal n’est pas utilisé. La source LED évite les contraintes réglementaires propres aux lasers, notamment la gestion des zones d’exclusion. ETC annonce une durée de vie de 50 000 heures. Le projecteur bénéficie d’une garantie de cinq ans sur les LED et de trois ans sur l’appareil, ainsi que d’une assistance technique 24 h/24 et 7 j/7.