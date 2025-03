Le théâtre Graslin a entrepris il y a trois ans une transformation majeure en adoptant un éclairage LED de dernière génération grâce à l’installation de près de 500 ArcLamp du catalogue ETC. L’enjeu : assurer la transition LED tout en préservant l’expérience du spectateur. Car celle-ci débute dès son entrée dans la salle et le spectacle démarre avec la gradation de son éclairage d’ambiance.

Les ArcLamp se distinguent par leur gradation fluide et précise, reproduisant à la perfection la gradation de l’halogène. De plus, grâce à un savant équilibre entre LEDs chaudes et froides, où seules les LEDs chaudes restent actives dans les derniers pourcents de gradation, le lieu bénéficie d’une descente en gradation qui imite à la perfection le rougeoiement de l’halogène.