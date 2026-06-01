La création Passeport d’Alexis Michalik repose sur une conduite lumière très rythmée, avec plus de 300 tableaux.
François Leneveu utilise des Halcyon Titanium de ETC, fournis par So What & Co. Six projecteurs suffisent pour assurer les découpes, là où un nombre bien plus importantde sources serait habituellement nécessaire. Le travail s’appuie sur la qualité des couleurs, les trois frosts progressifs et un module de couteaux précis. Les transitions d’ambiances et le suivi des éléments mobiles reposent sur une programmation dense et réactive. L’ensemble permet d’accompagner des changements fréquents de situations scéniques avec un nombre limité de sources.