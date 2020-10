ETC COLORSOURCE SPOT JUNIOR

Avec une masse de 5,5 kg, soit la moitié du poids d’un projecteur Colorsource Spot standard, il est disponible en deux modèles : la version Standard pour des pastels subtils et des blancs qui subliment les tons chair, et la version Deep Blue pour des couleurs plus saturées et intenses. Il intègre un zoom 25-50°, parfait pour les petites scènes, les clubs, les salles mixtes et les centres commerciaux, et est doté d’une luminosité de plus de 5 700 lumens. ETC offre une garantie de cinq ans sur l’ensemble du projecteur, une garantie de dix ans sur la matrice LED et une assistance téléphonique avec un service disponible jour et nuit tous les jours de l’année. ■