ETC Cyberlight LED

Voici un projecteur scan créé et conçu aux États-Unis. Doté de mouvements pan/tilt rapides et de format réduit, il se positionne discrètement dans des endroits exigus. Il se fait très utile pour les installations permanentes ou encore pour une intégration dans des décors. Économe en énergie, sa puissante source LED blanche de 470 W et son système optique de haute qualité offrent 12 750 lumens. Ce projecteur intègre de nombreuses fonctionnalités pour des possibilités de création complètes, avec le mélange des couleurs et la roue chromatique, la double roue de motifs rotatifs, le zoom, la mise au point, l’iris, le prisme et le diffuseur. ■