ETC ÉCLAIRE LA TOUR TAIPEI 101 À LA FRANÇAISE

Plus grand gratte-ciel au monde de 2004 à 2010, le Taipei 101 de Taïwan a créé une installation artistique dans l’atrium 4/F sur le thème de l’élégance française. C’est le Source 4WRD II d’ETC qui a été choisi pour éclairer le décor, composé d’un jardin conçu dans le style de Monet, rempli de fleurs et de plantes colorées. « Après l’évaluation des différentes marques par l’éclairagiste, le Source 4WRD II a finalement été sélectionné car il satisfaisait les exigences de température de couleur. II est également plus lumineux, tout en consommant moins d’énergie », explique Chan Jen Wei, le directeur artistique de Rokerfly Design et concepteur lumière du projet. ■