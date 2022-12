etC élargit sa gamme Prodigy P2

A l’instar du modèle déjà existant de 300 kg, l’aspect compact des deux derniers P2-600 kg et P2-900 kg permet une installation dans des espaces habituellement inaccessibles aux autres moteurs. Ces deux modèles peuvent être équipés de la technologie ETC du tube de compression, qui permet aux poulies d’être positionnées n’importe où sur la longueur, absorbant les forces latérales et permettant l’installation du système sur des structures qui n’étaient pas conçues à l’origine pour supporter des palans motorisés. Ces technologies permettent donc à de nombreux lieux de bénéficier des avantages de sécurité et de vitesse des cintres automatisés. A découvrir aux JTSE, sur le stand d’ETC. ■