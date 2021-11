ETC Eos à Nîmes

Aux arènes de Nîmes, Pierre Wendels a mis en lumière l’histoire de la ville avec Philippe Roy (Pilou) aux commandes d’une console Eos, et à l’aide de l’outil de virtualisation Augment3d. Après une première édition en 2019 et un report en 2020 pour cause de pandémie, le spectacle « Les nuits de Nemaus » a été mis en lumière à l’aide de deux consoles Eos, un Eos Ti et un Ion Xe 20, fournis par le groupe B Live, qui a également installé le réseau. Ce show s’appuie sur un dispositif qui mélange les images des six vidéoprojecteurs 20 000 lumens aux lumières fournies par la centaine de projecteurs du dispositif, réparti sur 10 univers DMX et traversant un brouillard généré par 10 machines et propulsé par des turbines dans ce vaste espace. ■