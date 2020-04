ETC et High End Systems à l’initiative pour la création de contenus éducatifs

Avant même que le confinement ne soit décrété, de nombreux concerts, spectacles et événements en tous genres à travers le monde ont été confrontés à des fermetures et à un futur incertain, ETC et High End Systems ont rapidement pris la mesure de la situation, en comprenant que la celle-ci serait difficile pour les utilisateurs et les partenaires de cette industrie. Pour contribuer de manière productive, les deux sociétés se sont concentrées sur le développement éducatif.

Dès le lundi 16 mars, le groupe ETC décidait que toutes les formations en ligne de sa plate-forme LearningStage (disponible sur courses.etcconnect.com) seraient gratuites et ce jusqu’au 15 mai. Dans la foulée, une nouvelle catégorie nommée Study Hall faisait son apparition sur le site ETC (etcconnect.com/Study-Hall). En ouvrant un compte utilisateur MyETC, les visiteurs ont accès à toutes les ressources éducatives de ETC pour se former.

Très vite, la filiale française de ETC a embrayée en mettant en place des webinaires Facebook live en français. Toutes les semaines sur la page Facebook.com/ETC.France.officiel l’équipe anime des rencontres avec les utilisateurs qui veulent se former ou s’informer sur les consoles lumière, le réseau, l’éclairage architectural ou les projecteurs scéniques. ■