ETC ET HIGH END SYSTEMS AU THÉÂTRE DU CHÂTELET

Après plus de deux ans de travaux, le Théâtre du Châtelet, à Paris, vient de rouvrir ses portes au public. Si cette rénovation a permis au lieu de retrouver sa splendeur, avec le souhait de se rapprocher du décor d’origine, la technique n’est pas en reste avec une installation lumière composée de matériel des marques américaines ETC et High End Systems. La régie passe en Eos, avec deux consoles Eos Ti et un Ion Xe 20, la gradation en Sensor 3, avec près de 600 cellules sur sept armoires. Quarante-six SolaFrame 3000 font leur entrée dans le théâtre et le parc de découpes Source Four LED Series Lustr passe de 12 à 72 unités. ■