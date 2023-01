ETC étoffe son équipe française

Professionnel de la lumière depuis plus de vingt ans, Éric Leroy intègre l’équipe française de ETC et jouera un rôle clé dans l’expansion de la marque sur tous les segments de marché. Titulaire d’un DMA régie lumière, il a d’abord intégré une compagnie de théâtre avant de poursuivre en tant qu’intermittent dans la région nantaise et de travailler sur des concerts avec plusieurs prestataires de l’ouest. Il a aussi été auteur de bancs d’essai pour SONO Mag. ■

Découvrez Éric Leroy