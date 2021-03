ETC F-DRIVE W1 CHROMA

Le système d’alimentation F-Drive LED se développe avec l’ajout du F-Drive W1 Chroma. Ce driver LED mural est compatible avec les projecteurs Navis 100. Le F-Drive permet le contrôle des systèmes LED, via notamment le RJ45. Les solutions F-Drive contrôlent les projecteurs LED via le DMX avec les possibilités de configuration, de gestion et de surveillance du réseau en RDM. Pour une facilité de connexion au Navis RVBB, le W1 Chroma dispose d’une seule sortie mais adresse jusqu’à quatre projecteurs. Le driver est refroidi par convection. Avec l’ajout du W1 Chroma, la gamme F-Drive dispose d’une solution pour les lieux où un contrôle centralisé n’est pas nécessaire. ■