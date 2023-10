ETC France agrandit son équipe avec l’arrivée de David Lucas

La société ETC annonce l’arrivée de David Lucas, qui intègre l’équipe PCS (Projects & Customer Service) en tant que Chargé de Projets.

David a commencé sa carrière chez Philips en 2018. Après avoir obtenu un DUT Génie Électrique et un diplôme d’École de Commerce en Ingénierie d’Affaires, il intègre ce fabricant pour prendre en charge des projets d’éclairages de bureaux dans les secteurs tertiaires et industriels. Il rejoindra quelques années plus tard le groupe RAGNI pour une mission de deux ans au Bénin et au Sénégal. Là-bas, il œuvrera pour le déploiement de l’éclairage public, notamment à l’énergie solaire, en la qualité de chef de projet.

De retour en France, il souhaite élargir ses connaissances dans la lumière. Le choix de postuler chez ETC s’est donc fait naturellement. La large gamme de produits de la marque, adaptés à différents types de lieux a été un critère décisif pour David : « La variété des produits, mais également des lieux et utilisateurs font que chaque cas, chaque dossier est unique. Là où avant je ne travaillais que sur de l’éclairage fonctionnel, aujourd’hui l’importance du côté artistique allié à la fonctionnalité rend ces projets passionnants. »

Sa capacité à mener à bien des projets complexes fut pour ETC un atout clé dans ce recrutement. « Nous sommes très heureux d’accueillir David au sein de l’équipe PCS, nous confie Nicolas Liabeuf, responsable du service Projets et Relation Clients (PCS) chez ETC France. Ses connaissances techniques et commerciales ainsi que ses premières expériences en éclairage et en gestion de projets sont des atouts essentiels qui vont nous permettre de répondre au développement de notre activité et de continuer d’accompagner nos clients. »

Malgré la forte croissance, ETC se dote donc des moyens pour garder une équipe pleinement opérationnelle, motivée et à la disposition de ses clients pour les accompagner dans tous leurs projets en lumière scénique et architecturale. Trois autres postes sont toujours ouverts au recrutement dans l’équipe commerciale pendant que l’équipe Marketing finalise un autre recrutement… Bref, la filiale française souhaite confirmer son succès en 2024 et au-delà !

Photo : Nicolas Liabeuf, Responsable du Service PCS et David Lucas, nouveau Chargé de Projets.