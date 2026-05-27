Cette extension complète est l’outil idéal pour les utilisateurs Hog ayant besoin de faders supplémentaires. Équipée de dix faders motorisés avec rétroéclairage RVB, de touches elles aussi rétroéclairées en RVB et d’un écran de contrôle, la Tour Wing s’intègre à toutes les consoles de la nouvelle gamme Hog, ainsi qu’au Hog PC, vous permettant de débloquer directement 12 univers. L’ajout de la Tour Wing à la famille Hog offre plus de personnalisation que jamais dans votre flux de travail. Grâce à des commandes intuitives et un design modulaire, ce nouvel outil est le choix idéal pour des productions de toutes tailles nécessitant, ou souhaitant, une plus large palette d’options de playback.