ETC Hyperstar

ETC présente le dernier projecteur de sa gamme High End Systems, l’Hyperstar. Il s’agit d’un compagnon idéal pour le Lonestar, l’autre projecteur de cette gamme d’asservis. Polyvalent notamment sur les projections, il permet de créer des plans de feux pour toute une gamme de shows.

Si le Lonestar a lui aussi des capacités de projection et une belle qualité de découpe, l’Hyperstar, tout aussi compact et lumineux, se veut encore plus abordable et se sépare du module de couteaux pour intégrer à la place encore plus de possibilités d’effets. Avec neuf gobos rotatifs, 11 gobos fixes, une roue d’animation, un double frost et un double prisme, il permet un choix presque infini d’effets aériens, de patterns radiaux et de gobos pour des textures ou encore des morphings. En effet, en superposant les différents effets du projecteur, l’utilisateur accède à un très grand nombre de possibilités. Tania Lesage, Responsable de Marché chez ETC, présente le système Hyperstar en ces termes : « C’est un projecteur conçu pour des shows de toutes tailles et de toutes sortes. Avec sa puissance, ses innombrables effets et ses capacités colorimétriques, l’Hyperstar prouve l’engagement inébranlable d’ETC en faveur d’une qualité professionnelle inégalée et d’un service irréprochable, le tout dans un format et une gamme de prix accessibles ».

Pour en savoir plus sur l’Hyperstar, rendez-vous ici