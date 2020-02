ETC inaugure ses bureaux en France

Un peu plus d’un an après la création de sa filiale française, le fabricant américain se dote de 1400 m2 de locaux aux portes de Paris. Après plusieurs mois, les travaux d’aménagement sont enfin terminés. L’inauguration aura lieu le jeudi 12 mars 2020 à partir de 18h30 au 6 boulevard de la Libération, 93200 Saint-Denis. Une fois entré dans la zone urbaparc, on retrouve ETC au bâtiment E. Seront dévoilés les bureaux mais également la partie SAV, les stocks et le showroom où une ambiance festive est attendue. Prestataires, éclairagistes, techniciens et autres professionnels du secteur sont invités à s’inscrire sur le site de etcconnect.com pour venir découvrir le nouveau visage de ETC dans l’hexagone.

