ETC Lonestar chez Eurosport

Récemment rénové, le plateau de Eurosport France a accueilli des projecteurs LED de dernière génération. Au plafond de l’un des plateaux, un grill de 40 washs crée une atmosphère colorimétrique. Il est aussi utilisé pour assurer les contres. 20 Lonestar ont été choisis par Ar’Krys qui a équipé la périphérie du plateau, pour assurer les différentes faces avec leurs modules de couteaux, mais aussi participer aux effets grâce à la roue de gobos rotatifs et à la roue d’animation du projecteur ETC. Comme les studios ont un plafond très bas, ces projecteurs répondaient à l’exigence taille/puissance et ont été positionnés à l’horizontale pour gagner de la place en hauteur et optimiser l’axe optique. ■