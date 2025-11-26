Depuis plusieurs mois, la Présidence de la République utilise des solutions d’éclairage d’ETC pour illuminer ses interventions, en France et à l’international. Après une phase de sélection, les services de l’Élysée ont commandé six appareils Lonestar. Ce projecteur a été retenu pour ses caractéristiques techniques : couteaux, encombrement réduit, faisceau de qualité, puissance (15 400 lm) et fonctionnement silencieux. Deux kits ont été constitués afin d’assurer une disponibilité immédiate. La gamme Star d’ETC propose des équipements techniques adaptés aux besoins de différentes structures.