ETC recrute : Field Project Coordinator – Technical Sales

ETC, spécialiste dans le domaine de la technologie de l’éclairage événementiel, est actuellement à la recherche d’un(e) coordinateur(trice) de projets sur le terrain pour son bureau en France. Le candidat à ce poste travaillera sur notre site de Paris afin de servir au mieux nos clients.

Le candidat idéal possède une expertise technique avérée dans le domaine de la technologie et de préférence dans l’industrie de l’éclairage événementiel. Les candidats doivent avoir une compréhension claire du processus commercial de livraison des projets, comprendre les multiples systèmes nécessaires dans une salle de spectacle moderne, et avoir la capacité de fournir un excellent service à la clientèle afin de construire et de maintenir des relations avec nos clients. Nous vous encourageons à postuler dès aujourd’hui !

Representative Responsibilities:

• Assiste le Responsable régional ainsi que les distributeurs et revendeurs ETC

• Coordonne les ventes aux segments de marché appropriés et assure le suivi des projets ;

• Assure des démonstrations du matériel aux distributeurs, revendeurs, consultants, programmateurs de théâtre, techniciens et utilisateurs finaux ;

• Participe au montage/démontage des salons, ainsi qu’aux démonstrations ;

• Visite les sites et les utilisateurs finaux ;

• Fournis des études et devis avec synoptiques, selon les besoins du client ;

• Fournis des fiches techniques de prescription aux clients, pour la rédaction d’appels d’offres ;

• Développe des synoptiques dans AutoCAD ;

• Forme les distributeurs, revendeurs et clients finaux à l’utilisation des produits ETC ;

• Aide le département Projets en fournissant des rapports de visites client ;

• Agit à titre d’agent de liaison pour ETC en général ;

• Récupère les informations pour les projets ;

• Avertit le département World Sales de tous évènements professionnels dans d’autres régions dans SAP et par courrier électronique ;

• Assure le suivi des problèmes produits et des insatisfactions ;

• Est responsable du matériel de démonstration pour la région ;

• Entretient des relations d’affaires et comptables avec le Responsable régional ;

• Fournit de l’assistance technique par téléphone et courrier électronique ;

• Répond aux questions relatives au prix et à l’utilisation du produit ;

• Répond aux demandes de devis spécifiques au métier ;

• Gère SAP pour l’équipe de vente ;

• Réalise des tâches supplémentaires en fonction des besoins.

• Autres missions comme attribuées

• Accomplir les projets et demandes spéciaux dans les délais et de façon positive

Exigences minimales :

• Baccalauréat complet au lycée/école secondaire

• 3 à 5 ans d’expérience professionnelle

• Formation technique en éclairage théâtral

• Expérience SAP avantageuse

• Expérience approfondie de l’éclairage théâtral / Une expérience de l’éclairage en studio est un atout.

• Connaissance des produits ETC

• Connaissance des produits de la concurrence

• Connaissance des réseaux informatiques

• Capacité à voyager de manière intensive

• Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé

• Connaissance des applications Microsoft Office (notamment Outlook, Excel, Word)

• Connaissance d’autres logiciels tels que SAP et Adobe Acrobat.

• La connaissance de SAP est un atout.

• Maîtrise d’AutoCAD

• Expérience des présentations et des démonstrations.

• Connaissance du fonctionnement d’une console d’éclairage théâtral.

• Expérience de la conception de systèmes d’éclairage théâtraux

• Bonnes compétences interpersonnelles et de communication

Pour postuler : https://www.etcconnect.com/Careers/

* Cliquez simplement sur “Current Openings“ puis choisissez “France“ dans le filtre “Countries“.