ETC, acteur mondial dans le domaine de l’éclairage scénique, architecturale et live, est à la recherche d’un nouveau collaborateur pour occuper le poste d’ingénieur de maintenance expérimenté.

Dans le cadre de l’assistance aux clients pour l’utilisation des produits, ce poste requiert des solides connaissances techniques et une bonne maitrise des produits ETC, ainsi qu’une expérience dans le domaine de l’éclairage de spectacle. L’ingénieur de maintenance assurera également le support client, le diagnostic des problèmes techniques et des astreintes téléphoniques.

Le poste est à pourvoir à Saint Denis (93), et implique déplacements et voyages.

Missions :

Fournit un support technique pour les produits ETC et d’autres marques dans tous les territoires où la marque est distribuée

Fournit un support technique et un service par téléphone et par e-mail Diagnostique les problèmes techniques avec précision S’assure que les réparations sont effectuées dans les délais convenus par ETC et le client Informe le client de l’avancement Rempli les documents et suit ses dossiers dans le système

Fournit un support d’astreinte 24 heures sur un calendrier rotatif Répond aux appels de l’astreinte dans les 15 minutes

Répare les produits défectueux renvoyés à ETC

Participe aux tests, rangement des stocks, à l’organisation et l’envoi de matériel de démonstration et de prêt

Fournit un soutien lors de salons ou d’expositions commerciales Prépare l’équipement Assure la coordination technique Assiste et fournir un support de vente et de service Démontre l’équipement Aide au chargement, montage, démontage et rangement de l’équipement

Mise en service des produits ETC sur site Assure l’arrivée en temps opportun du matériel sur le site du client en collaboration avec le service gestion de projet, à l’administration du service technique et au contact avec le site Assure une supervision positive et efficace des installations d’équipements ETC sur les chantiers Évalue les projets sur place et effectue les ajustements nécessaires en fonction des informations sur le travail S’assure que le système répond aux exigences du client Effectue une formation efficace de l’utilisateur final au besoin S’assure que tous les documents de travail sont correctement remplis et retournés au personnel de l’usine

Signale tous les problèmes de qualité aux collaborateurs appropriés à l’usine

Forme le personnel interne, les techniciens externes et les clients sur la bonne utilisation des produits ETC S’assure que les sessions de formation ont une préparation adéquate S’assure que la formation s’est bien déroulée et que les participants sont à l’aise avec les produits ETC

Effectue des mises à niveau matérielles et logicielles Effectue la mise à niveau spécifiée pour répondre aux exigences du client Complète la documentation de suivi

Établit et entretient des relations avec les revendeurs ETC, les distributeurs, les fournisseurs de services autorisés, les consultants, les sous-traitants et les utilisateurs finaux Représente la société de manière professionnelle et enthousiaste

Se tient informé sur les changements dans les politiques, les procédures et les offres de produits

Se tient informé des nouveautés et des améliorations des produits

Révise et améliore régulièrement les procédures existantes

Autres tâches assignées Des demandes ou des projets particuliers sont à traiter dans un délai opportun et de façon positive

Prévient et effectue si nécessaire les petites opérations de maintenance du bâtiment

Fournit un soutien logistique occasionnel au besoin

Apporte son aide à l’équipe de gestion de projet, si nécessaire

Exigences Minimales :

Diplômé du Baccalauréat ou expérience commerciale comparable

4-6 ans d’expérience en service technique / réparation

Expérience du service client

Connaissance approfondie des systèmes d’éclairage de divertissement de préférence

Connaissance des systèmes de commande électriques, numériques et analogiques de haute puissance

Excellente compétence en communication et relation interpersonnelles

Excellentes capacités d’organisation, de résolution de problèmes et de prise de décision

Excellentes compétences en service à la clientèle

Capacité à être créatif et innovant

Capacité à hiérarchiser la charge de travail quotidienne

Grande flexibilité et indépendance

Compétences informatiques

Capacité à utiliser des logiciels liés au produit

Capacité à utiliser des outils à main, des outils électriques et des outils de test électroniques

Capacité à voyager beaucoup

Permis de conduite valide

Capacité à travailler le week-end et le soir au besoin

Capacité à travailler dans un environnement de construction

Capacité de soulever jusqu’à 32 kg

Connaissance des fondamentaux de l’électricité

Capacité et certification pour utiliser le chariot électrique est un plus

Capacité à lire, parler et comprendre le français et l’anglais

Pour postuler : https://www.etcconnect.com/Careers/

* Cliquez sur “Current Openings“ puis choisissez “France“ dans le filtre “Countries“.