ETC recrute : Regional Sales Manager – Sud-Est

ETC, spécialiste de la technologie de l’environnement visuel, recherche actuellement un directeur régional des ventes pour rejoindre son équipe commerciale. Notre candidat idéal serait situé dans une zone permettant de mieux servir nos clients dans le sud-est de la France. Le candidat idéal doit être bien établi et avoir des compétences dans la vente d’appareils hautement techniques, une solide compréhension des produits techniques et la capacité de travailler de manière indépendante. Parmi les autres compétences importantes, citons la capacité à comprendre le marché, un plan d’affaires, des compétences en matière de planification stratégique et la volonté de suivre et de gérer les ventes avec les distributeurs, les revendeurs et les autres clients grâce à une communication claire et régulière. La connaissance de la gamme de produits ETC et de ses concurrents est un atout.

Nous vous encourageons à poser votre candidature dès aujourd’hui !

Representative Responsibilities:

• Gestion stratégique, tactique et opérationnelle de clients clés au niveau de la direction Générale

• Identifier les opportunités de vente et les voies de distribution

• Définir la structure des remises, les niveaux de prix et la motivation pour les nouvelles affaires pour le concessionnaire ou le distributeur individuel.

• Soutenir et assister les revendeurs ou les distributeurs auprès des consultants, des concepteurs d’éclairage et des utilisateurs finaux.

• Faire des démonstrations et des formations sur l’équipement pour les consultants, les concepteurs d’éclairage, les revendeurs, les distributeurs et les utilisateurs finaux.

• Participer à des salons professionnels à la demande du directeur des ventes.

• Recueillir les informations et les besoins du territoire et les communiquer à l’équipe de vente et aux autres départements.

• Produire des rapports mensuels sur le territoire.

• Établir et entretenir des relations avec les clients, les revendeurs et les clients potentiels.

• Maintenir une bonne réputation au sein de l’industrie (cela peut inclure la participation à des organisations industrielles ou similaires).

• Assurer la liaison avec l’entreprise en cas de besoin

• Aider à résoudre les problèmes et les obstacles internes que les clients peuvent rencontrer.

• Effectuer d’autres tâches qui lui sont confiées

Exigences minimales :

• Plusieurs années d’expérience commerciale/technique dans le secteur de l’éclairage.

• Connaissance de la gamme complète des produits ETC et de la concurrence équivalente

• Expérience de la vente

• Capacité à comprendre les tâches stratégiques, tactiques et opérationnelles qui doivent être accomplies

• Solides compétences en matière de communication et de présentation

• Capacité à voyager beaucoup dans la région désignée

• Capacité à respecter un emploi du temps flexible

• Compétences informatiques, y compris MS Office

• Connaissance de l’utilisation de petits outils manuels

• Capacité à parler un bon anglais

Pour postuler : https://www.etcconnect.com/Careers/

* Cliquez simplement sur “Current Openings“ puis choisissez “France“ dans le filtre “Countries“.