ETC SOLAFRAME STUDIO

Voici un projecteur asservi compact doté d’un moteur LED blanche à IRC élevé de 300 W pour produire 10 000 lumens. Il est conçu pour les théâtres, les salles de concert, les opéras et les studios de cinéma et de télévision. Le refroidissement du moteur du projecteur par convection lui permet de fonctionner sans ventilateur. Il est doté d’un système optique composé de 13 lentilles équipé de la solution brevetée anti-buée Lens Defogger, d’un zoom allant de 5,5 à 57°, d’un mélange de couleurs CMJ/CTO linéaire, d’une roue de sept couleurs, d’un système de couteaux à fermeture intégrale pour un contrôle total des contours du faisceau, d’un iris à 16 volets, d’un diffuseur doux avec, en option, un diffuseur intense, d’une roue de sept gobos et d’un prisme linéaire. ■