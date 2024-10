ETC présente le dernier-né de sa gamme High End Systems : le Solapix Fan 8. Doté de huit cellules disposées en éventail, il reprend les mêmes optiques que le reste de la gamme SolaPix, auxquels s’ajoutent de nouvelles fonctionnalités.

Les projecteurs de la gamme SolaPix proposent un mélange de couleurs RVBB, une température de couleur réglable entre 2 800 et 8 000 K, et un zoom variable allant de 4,5° à 60°. Ils intègrent également la technologie HaloGraphic d’ETC, qui permet une définition précise des pixels.

Le SolaPix Fan 8 permet un contrôle individuel des Pixels et intègre le moteur d’effets FleX pour des macros rapides et simple d’accès. Grâce à sa forme en éventail, il peut produire des faisceaux rasants nets tout en offrant la possibilité d’une utilisation en wash. Enfin, le pan infini étend encore plus les possibilités créatives sur scène.

Comme tous les projecteurs ETC, le SolaPix Fan 8 bénéficie d’une assistance 24h/24, 7j/7, et d’une garantie de 2 ans sur l’appareil, et 5 ans pour la dalle LED.

Pour plus d’informations sur le SolaPix Fan 8, rendez-vous sur le site Internet :

https://www.etcconnect.com/Products/Automated-Fixtures

ETC organise également une soirée à l’occasion des JTSE, le mercredi 27 novembre 2024.

Pour cette troisième édition sur le thème de Las Vegas, l’ambiance sera conviviale et décontractée !

Vous êtes invité à vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous :

Inscriptions : https://forms.gle/wRFaKc7R9nFVnHoi7