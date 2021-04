ETC Source Four LED Série 3 et Desire Fresnel

Le Source Four LED Série 3 est basé sur une multichromie bénéficiant d’un système de mélange de couleurs incluant la LED Deep Red (rouge profond). La matrice Lustr X8 promet une mise en valeur des tissus, décors et teintes de peaux. La matrice Daylight HDR permettra une lumière blanche réglable. Les objectifs XDLT, qui s’accrochent au cadre de scène, sur une passerelle ou à la face, permettent un flux atteignant jusqu’à 13 000 lumens. Quant au Desire Fresnel, il associe une matrice à huit couleurs, un contrôle DMX/RDM sans fil, une interface utilisateur et une configuration NFC depuis un mobile grâce à l’application ETC Set Light. ETC a retravaillé la manière dont la lampe et l’objectif fonctionnent ensemble afin d’obtenir plus de lumière sur toute la plage de zoom. Conçus pour le théâtre, ces projecteurs sont dotés de fonctionnalités DMX/RDM sans fil.

Pour plus d’informations, visionnez les vidéo de présentation ci-dessous, ou rendez-vous sur : etcconnect.com

Vidéo de lancement des produits

Vidéo de présentation du Source Four LED Série 3

Vidéo de présentation du Desire Fresnel ■