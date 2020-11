ÉTIENNE DAHO DANS LE BROUILLARD

La dernière tournée d’Etienne Daho s’est achevée peu de temps avant le confinement. Philharmonie, salle Pleyel, Olympia… certains des plus beaux sites de France ont été visités. Pour valoriser son design, majoritairement à base de washs, Victorien Cayzeele, qui avait déjà officié sur la tournée « Blitz » de 2018, a spécifié une machine à brouillard MDG Atmosphere. Sans glycol, le brouillard produit ne dessèche pas les cordes vocales, et une bouteille de CO2 de 15 kg suffit pour assurer cinq à six concerts. Aucune particule grasse non plus, ni aucun autre résidu après utilisation sur les luminaires, un vrai atout avec les machines à LEDs multisource incluant de multiples petits collimateurs. ■