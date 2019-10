ÉTUDE IRMA : BAROMÈTRE DES MÉTIERS DE LA MUSIQUE

Le baromètre 2019 est en ligne sur le site de l’Irma. Cette analyse transversale du secteur de la musique s’appuie sur les données collectées par ce centre d’information et de ressources depuis trente-cinq ans, offrant ainsi une vision panoramique des musiques actuelles et des métiers afférents. Le document précise notamment le nombre d’entreprises en exercice, par branches d’activité, ou encore le nombre et les types de festivals, de salles de spectacles, d’éditeurs, les différents corps de métiers, etc. ■

