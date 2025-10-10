Du studio à la radio, en passant par la sono

La société Eurocom Broadcast est devenue, depuis la fin des années 1990, l’un des acteurs majeurs du son pour la radio en France. Retour sur l’histoire de cette entreprise, qui a su allier curiosité technologique, contact humain et relations commerciales équitables – le secret de la longévité.

Le PDG d’Eurocom Broadcast, Bruno Guers, travaille dans le son depuis plus de quarante ans. Au départ ingénieur du son musique, il crée sa propre structure à Houilles, dans les Yvelines, au milieu des années 80 : le studio Logo. En parallèle, il se lance dans la vente de matériel pour studio d’enregistrement (mais pas que !) au sein d’une autre structure, baptisée Groupe 38 – comme 38 cm/s, vitesse de défilement sur les magnétophones analogiques. Il aménage un showroom dans le 12e arrondissement de Paris, où sont notamment exposés des magnétophones multipistes OTARI et des périphériques, des monitors Westlake qu’il importe et des consoles Lafont, qu’il vend et installe.

Du Groupe 38 à Eurocom

En 1992, année de récession compliquée pour les studios d’enregistrement, Groupe 38 met un terme à son activité. Bruno Guers crée dans la foulée Audiocom avec Jean Marandet (future figure marquante du distributeur EVI Audio, encore actif aujourd’hui). Il continue à distribuer du matériel audio professionnel, dans tous les domaines : Otari toujours, mais aussi les consoles broadcast et cinéma néerlandaises D&R, les consoles de diffusion radio Seem Audio et les enceintes de sonorisation d’une jeune marque canadienne, Adamson. Il sympathise avec le fondateur de cette dernière, Brock Adamson, qui changera de distributeur français par la suite.

En 1998, Bruno décide de faire cavalier seul et fonde Eurocom. Ses activités se recentrent progressivement sur le secteur de la radio : il a conservé la distribution de la marque de consoles norvégienne Seem Audio, ce qui contribue à établir sa réputation sur ce marché (Radio France, RFO, RFI…). Afin de compléter son offre, il récupère aussi la distribution de la marque anglaise Sonifex, qui propose des outils audio très variés, ainsi que d’autres marques, et il est toujours très curieux des nouveaux venus…

Au début des années 2000, Bruno découvre ainsi lors d’une convention de l’AES une jeune marque allemande de consoles broadcast numériques : DHD Audio. Les possibilités de ses produits, en termes de configuration via logiciel, la placent au-dessus de la concurrence – et cette offre est complémentaire de Seem Audio, qui peine alors à finaliser les modèles numériques dont le marché est demandeur. Eurocom se rapproche de DHD Audio, et Bruno, convaincu, propose les produits de la marque à Sud Radio, RFO, puis Radio France, alors en pleine évolution technique.

C’est l’un des fondateurs de DHD lui-même qui vient l’aider à programmer les consoles de RFI en partance pour la Guadeloupe et la Guyane ! Les clients comme Radio France (depuis 2003) restent fidèles à la marque, ce qui représente aujourd’hui plus de 200 consoles vendues par Eurocom. Petit à petit, DHD Audio a remplacé Studer dans les régies radio, et constitue une marque dominante dans le domaine des consoles de diffusion numériques.

Le son et l’image

Au fil des années 2000, les effectifs d’Eurocom grandissent : Bruno s’entoure de Dominique Aubourg (ex-RFI), Paul Chevré (ex-directeur du Studec) et Jésus Vasquez (directeur commercial, ex-AEQ), et on compte sept permanents aujourd’hui, dont trois techniciens et deux commerciaux. Le catalogue propose une vingtaine de marques, et le C.A. d’Eurocom est d’environ 4 M d’euros par an. D’un salon audio pro à l’autre, Bruno continue à négocier des accords de distribution avec des marques qu’il repère sur les stands et dont les produits lui plaisent.

Une console DHD Audio utilisée en extérieurs pour NRJ.

Petit à petit, il compose une offre complète et cohérente, avec les marques Inovonics, AVT (téléphonie), JK Audio (téléphonie POTS), AEQ (consoles radio et inserts téléphoniques), mAirList (logiciel de diffusion radio abordable s’interfaçant directement avec les consoles de diffusion DHD ou D&R, ce qui permet de proposer des « Packsradio® » complets au catalogue), Orban (traitements d’antenne radio)…