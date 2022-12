Euroka illumine les montagnes russes

Afin de créer une ambiance pour les montagnes russes en acier Kondaa de Walibi en Belgique, la société Euroka, spécialiste de l’éclairage, et l’installateur Black Squares ont utilisé un grand nombre de produits Showtec, une marque de Highlite International BV. Ils ont choisi les floodlights Cameleon, les washers Helix S5000 Q4, le spot Spectral LED Pars, les barres Pixel Candela et Premier Profile Minis de Showtec pour mettre l’attraction aux couleurs du nouvel espace thématique de la partie « monde exotique » du deuxième plus grand parc d’attractions du Benelux. ■