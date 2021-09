EUROVISION : DES CONSOLES ET DES HOMMES

Les diffuseurs hôtes néerlandais NPO, NOS, Avrotros ainsi que les sociétés basées aux Pays-Bas NEP et United (EMG) ont uni leurs forces pour couvrir le concours Eurovision 2021, avec Lawo en première ligne. NEP a équipé ses cars régie doubles UHD1 et UHD2 de consoles mc²56 à 64 faders, de routage Nova et du système de contrôle de diffusion VSM. Deux autres consoles mc²56 à 48 faders ainsi que l’équipement de monitoring, fournis par Lawo Rental, assuraient la diffusion sous la conduite du producteur musical Tijmen Zinkhaan, aux côtés d’Andre Swart (mixeur) et de Marcel Korfage (mixeur FX). ■