DAS Audio enrichit sa série Event avec l’Event-M12A, un retour de scène ultra-compact auto-amplifié. Avec une conception coaxiale, il associe un transducteur 12” (bobine 3”) à un moteur de compression à bobine 2,5” sur un axe acoustique commun, garantissant une couverture symétrique avec une réponse cohérente jusqu’à 60 Hz. L’amplification classe D délivre 2 000 W crête, pour un SPL max de 136 dB et une dispersion contrôlée de 50° x 70°. Son DSP 24 bits avec traitement FIR assure une réponse à phase linéaire et la compatibilité totale avec la série Event. La connectivité Wi-Fi permet les mises à jour firmware. L’ébénisterie est en contreplaqué de bouleau pour une masse de 21 kg.