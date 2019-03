EVENT. TECH DAYS : UNE PLATEFORME COMMERCIALE ORIENTÉE CLIENT

C’est en novembre dernier qu’Adam Hall Group organisait ses premiers Event. Tech Days. La manifestation s’est tenue dans le nouvel Experience Center, situé au siège de l’entreprise, à Neu-Anspach, près de Francfort, et a réuni 80 participants du secteur de la location de matériel ainsi que 50 prestataires. A cette occasion, l’entreprise a présenté aux spécialistes qui avaient fait le déplacement les dernières solutions issues des marques LD Systems, Cameo Light et Gravity. Les professionnels ont pu ensuite discuter de divers sujets et questions concernant l’avenir de l’industrie avec les spécialistes d’Adam Hall Group dans le cadre des « Tech-Talks ». Pour conclure l’événement, une soirée a été animée en coopération avec le groupe BMW. ■