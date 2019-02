EVENTIDE H9000 : PROCESSEUR D’EFFET MULTICANAL

Le H9000 offre des capacités de traitements multicanaux équivalentes à dix fois la puissance de son prédécesseur, le H8000. Conçu pour inclure les effets d’Eventide dans une solution qui s’intègre en studio, live, post-production et broadcast, il bénéficie d’une interface utilisateur dotée d’un affichage couleur en façade auquel s’ajoute le logiciel Remote, disponible pour Mac, PC et iOS ainsi qu’aux formats de plug-ins AAX, VST et AU. Il est équipé d’une section DSP modulaire, constituée de quatre slots indépendants, chacun capable de gérer trente-deux canaux audio. Sa configuration d’entrée/sortie est également extensible, trois slots permettant la compatibilité avec les formats audio : Pro Tools, Thunderbolt, Dante, MADI, Ravenna, AVB, AES67 et USB Audio. ■