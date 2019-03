EVENTIDE INSTANT PHASER MK II

Le Phaser Mk II, disponible sur Mac et PC, a été élaboré à partir du rack analogique créé en 1972. Le son « Instant Phaser » a été capturé et façonné pour offrir une polyvalence moderne. Le mode Manual permet une automation précise de l’effet de phasing et offre un choix de vitesse de l’oscillateur qui le module. Le suiveur d’enveloppe permet au signal d’entrée de piloter l’effet de phase et peut accepter une source sidechain. Le mode Remote connecte le contrôle de phasing à une molette permettant une manipulation tactile de celui-ci. À l’instar du rack d’origine, l’Instant Phaser Mk II possède une paire de sorties décorrélées avec trois personnalités sonores différentes : Shallow, Deep et Wide, pour créer une image stéréo. ■