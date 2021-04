EVENTIDE REMONTE LE TEMPS

Eventide Audio célèbre son 50e anniversaire avec l’introduction de l’Eventide Clockworks Bundle. Ce dernier offre aux utilisateurs un rack virtuel rempli des processeurs d’effets qui, depuis un demi-siècle, ont propulsé la marque vers le succès. Chacun des huit processeurs du pack Windows et macOS X a représenté une étape décisive dans la technologie audio : Instant Phaser, DDL, H910, Omnipressor, SP2016, Instant Flanger, H949 et SP2016. Depuis 1971, ces outils légendaires se retrouvent sur les productions musicales dans le monde entier. Le pack pour OS X et Windows prend en charge les protocoles de plug-in VST, AAX et AU pour une compatibilité avec chaque station de travail. ■