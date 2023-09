EVI Audio Days

EVI Audio France vous convie à Marne-la-Vallée les 24 et 25 octobre prochain pour ses « Audio Days EVI ». Deux journées de présentations des produits audio dédiés à l’installation ou l’événementiel des marques distribuées par EVI Audio. En outre, vous pourrez découvrir, tester, écouter, mettre en œuvre plusieurs gammes de produits offrant des solutions à vos projets audio ; ceci dans un cadre agréable où étude et découverte se conjuguent avec convivialité et détente. Les spécialistes, chefs produits, représentants constructeurs et l’équipe commerciale d’EVI seront présents pour répondre à toutes vos questions. Le nombre de place étant limité, vous êtes invités à vous préinscrire via le lien ci-dessous, pour recevoir tous les détails.

https://www.eviaudio.fr/evidays-octobre-2023/