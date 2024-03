Evo 2 Funktion-One

L’Evo 2 est un haut-parleur trois voies à dispersion moyenne, entièrement équipé de pavillons, et doté des dernières technologies de pilote Funktion-One. Il a évolué à partir du Résolution 2, qui est distribué depuis plus de 25 ans. Ses performances et sa polyvalence lui permettent de s’adapter à une large gamme d’applications d’événements et d’installation. Son système de rigging innovant Butterfly le rend particulièrement maniable et permet un déploiement rapide et facile. L’Evo 2 peut être superposé au sol pour les petits événements, ou suspendu seul ou par paires pour une couverture plus large. Il peut être facilement configuré en trois voies actives (tri-ampli NL8) ou en trois voies passives mid-hi (NL4bi-ampli).