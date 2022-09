EVO By Audient EVO16

Cette interface audio 24 entrées/24 sorties dispose de huit préamplis à gain micro de 58 dB, d’une technologie de conversion offrant une plage dynamique de 121 dB, ainsi que d’une fonction Smartgain permettant de régler automatiquement le gain et utilisable sur les huit canaux. Un écran couleur HD est intégré, et des options ADAT et SPDIF permettent d’ajouter jusqu’à 16 canaux supplémentaires. Le logiciel EVO Mixer, compatible avec MacOS et Windows, permet des options supplémentaires. L’EVO 16 s’intègre sur un bureau, sous un ordinateur portable ou dans un rack grâce à ses supports de rack optionnels, fournis gratuitement sur demande. ■