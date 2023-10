Evolite Double Spin Spark

Cette machine à étincelles froides à double jet et corps rotatif est dotée d’une hauteur de projection réglable allant jusqu’à environ 5 m. Elle offre une flexibilité de contrôle grâce à son pilotage à distance via la télécommande ou en utilisant le protocole DMX. Elle est livrée en flight-case et conviendra aux prestations DJ, événements sportifs, ou encore parcs d’attractions.