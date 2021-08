ÉVOLUTION DES RÈGLES SANITAIRES AU TRAVAIL

Le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » a été mis à jour le 9 juin. Parmi les évolutions majeures, on notera un assouplissement de l’obligation de recourir au télétravail, qui n’a plus à être exercé à 100 %, les entreprises devant toutefois autoriser les salariés dont les activités le permettent à conserver un nombre minimal de jours de télétravail par semaine. Pour les jours travaillés sur site, l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation physique doivent toujours être respectées, y compris pour les réunions tenues en présentiel.

L’employeur doit mettre en place des mesures qui permettront d’éviter ou de limiter les risques d’affluence, de regroupement, de flux important et de concentration des personnes. Concernant « les moments de convivialité » (pauses, pots de départ…), ceux-ci sont de nouveau possibles, mais à organiser dans le respect des gestes barrières et de distanciation, et dans la limite de 25 personnes.

Pour la restauration collective, il est de nouveau permis de déjeuner par groupe dans la limite de six personnes, en respectant un éloignement d’au moins 2 mètres les uns des autres, et, pour les restaurants d’entreprise, dans le respect d’une jauge maximum de 50 % de leur capacité d’accueil. Enfin, les employeurs sont invités à promouvoir l’application TousAntiCovid et à informer les salariés de la possibilité qui leur est offerte de se faire vacciner à la médecine du travail, pendant leurs heures de travail s’il le faut. ■