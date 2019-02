Xavier Moguerou et Lionel Sarret ont récemment été promus respectivement directeur général adjoint et directeur commercial. Thibaud Mezard rejoint également l’équipe technique de Freevox en tant que responsable Etudes & Projets audio, avec dix années d’expérience en bureau d’études acoustique et sonorisation, ainsi qu’en support des produits AFMG (EASE). ■