Le système de micro Sennheiser EW-DX sera exposé en avant-première dans 12 villes d’Europe, pour découvrir et tester la dernière-née de la série Evolution Wireless Digital au travers de démonstrations. Redécouvrez aussi toute la gamme des capsules et des éléments de micro de la marque Sennheiser. Rendez-vous à Nantes le 15 novembre 2022, et à Lyon le 17 novembre 2022. ■

