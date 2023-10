Ex Æquo, accélérateurde transformation

Ex Æquo, initié par BI:POLE avec le soutien du Centre national de la musique, vise à transformer les équipes de sonorisation pour atteindre la parité. Grâce à un partenariat avec le CNM, Ubitech Formation, Dushow et la Friche la Belle de Mai, six sonorisatrices ont été sélectionnées par un jury composé de la direction du projet et de l’équipe d’Ubitech Formation. Ces participantes ont suivi une formation de cinq jours sur le calage et le calibrage des systèmes, puis elles ont mis en pratique leurs compétences lors de leur intégration aux équipes techniques du Festival Le Bon Air, du Festival de Nîmes et de La Fiesta des Suds. D’autres sessions sont prévues à l’avenir.