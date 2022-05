Expelec distribue Prolyte

Le Prolight + Sound a été l’occasion d’annoncer l’arrivée au catalogue d’Expelec du matériel du fabricant néerlandais de structure et levage. Nous avons échangé avec Julien Bouvard, le dirigeant d’Expelec, pour en savoir un peu plus.

Julien Bouvard : L’arrivée de Prolyte et ProLyft dans notre catalogue nous permet d’acquérir une véritable reconnaissance des professionnels les plus exigeants et des prestataires. Ce matériel est très qualitatif. Cela permet aussi de vraiment compléter notre offre scénique, qui compte les produits Guil, pour la scène et le levage. Nous arrivons ainsi à proposer une offre globale, pouvant répondre à l’ensemble des demandes du marché, de la structure de 30 à celle de 100, mais aussi pour du pliable, des catwalks…

Pour soutenir cette évolution, nous avons doublé chez Expelec les effectifs de nos forces de vente et nous recherchons actuellement un chef produit pour la partie scène et structure, nécessaire pour appuyer l’aspect très technique de ces produits.

L’arrivée du matériel Prolyte dans notre stock est prévue fin mai, et nous sommes déjà très actifs pour préparer ce moment. Nous avons fait le choix d’entrer une grande quantité de produits de façon à pouvoir répondre très rapidement aux demandes : en 48 h sur les références standard.■