Du 14 novembre au 1er février 2026, sous les voûtes du Temple Neuf et dans l’ambiance des marchés de Noël à Metz, Céleste Experience a présenté un spectacle mêlant lumière, vidéomapping, lasers et son spatialisé immersif avec la FletcherMachine d’Adamson. Le système déployé comprenait une AFM et un ensemble d’enceintes IS5C, IS7C, P8, S7P et SUB S118. La bande originale avait été composée par l’artiste Ena Eno, qui s’était appuyé sur la compétence technique de Franck Niederoest (DuoSonic) pour concevoir l’expérience musicale pour les 20 000 spectateurs.