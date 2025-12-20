La session Exploitation des liaisons RF de Prolive Formation se déroulera du 20 au 24 avril à Wallers (59) et s’adresse aux techniciens souhaitant renforcer leur maîtrise des systèmes RF. La formation aborde la conception de plans de fréquences efficaces avec Workbench et EazyRF, la réglementation WMAS, ainsi que les nouvelles liaisons OFDM, notamment Shure ADPSM et Sennheiser Spectera. Les participants travailleront sur des cas concrets, effectueront des ateliers d’écoute et compareront différents systèmes en conditions réelles. L’objectif est de permettre à chaque technicien d’optimiser la gestion des fréquences et la coordination mono et multisites lors d’événements variés, du concert au festival.